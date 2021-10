Brutta sorpresa per Lewandowski: partita interrotta, il motivo

Dopo il gol della Polonia contro l’Albania, i tifosi albanesi hanno incominciato a lanciare bottigliette verso Lewandowski e compagni.

In questi giorni non si è disputata solo la Final Four della Nations League, ma anche le gare di qualificazione al Mondiale dell’anno prossimo che si terrà in Qatar. Nel girone dell’Italia ci sono state le due vittorie della Svizzera contro Irlanda del Nord e Lituania che hanno permesso agli elvetici di raggiungere la squadra di Mancini al primo posto.

Per la lotta al primo posto del girone C sarà decisiva la partita proprio tra Italia e Svizzera del prossimo 12 novembre che si giocherà allo Stadio Olimpico di Roma. Tra i match più importanti di questa sera c’era tra Albania e Polonia. La partita era decisiva per il secondo posto del Girone I, dove c’è l’Inghilterra saldamente al comando.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Albania-Polonia interrotta per lancio di oggetti dei tifosi di casa verso Lewandowski e compagni.

A dieci minuti dal termine della gara la Polonia è passata in vantaggio grazie alle rete di Swiderski. Dopo la rete siglata dai polacchi, alcuni tifosi albanesi presenti allo stadio hanno iniziato a lanciare delle bottigliette e oggetti verso i calciatori della Polonia. L’arbitro ha deciso di sospendere la gara.

LEGGI ANCHE >>> Italia-Svizzera, la decisione ufficiale che non piacerà a Sarri e Mourinho

Dopo che sono trascorsi una ventina di minuti, la partita è ricominciata. Il match si è concluso con la vittoria per 0-1 della Polonia che scavalca proproo l‘Albania di Edy Reja e si piazza al secondo posto contre punti di distacco dall’Inghilterra.