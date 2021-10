Italia-Svizzera, la decisione ufficiale che non piacerà a Sarri e Mourinho

Italia-Svizzera, ecco la tanto attesa decisione ufficiale che non farà contenti i tecnici capitoli, Maurizio Sarri e José Mourinho

“È il peggior campo della Serie A”: dopo la gara contro l’Empoli, José Mourinho era stato chiarissimo sulla sua opinione, circa le condizioni attuale dello Stadio Olimpico di Roma. Il manto erboso dell’impianto capitolino, infatti, ha sollevato parecchie critiche in questo avvio di campionato, scatenando la polemica persino della sponda laziale della Capitale.

D’altronde, anche Maurizio Sarri aveva esternato le sue preoccupazioni circa le condizioni dell’Olimpico. Soprattutto dinanzi ai tanti impegni che prenderanno luogo nella struttura romana, a cavallo tra ottobre e novembre. Impegni che, adesso, riguarderanno anche Italia-Svizzera, in programma per la prossima sosta per le Nazionali.

Italia-Svizzera, ora è ufficiale: si gioca all’Olimpico di Roma

Sì, ora è ufficiale: Italia-Svizzera (match valido per le qualificazioni al Mondiale di Qatar 2022) si giocherà allo Stadio Olimpico di Roma. A notificarlo è l’ANSA, attraverso una fonte della società ‘Sport e Salute’, incaricata alla gestione dell’impianto capitolino. Positivo, dunque, il sopralluogo con i funzionari della FIGC, che hanno constatato le buone condizioni del manto erboso e approvatane la candidatura per il match del prossimo 12 novembre.

Una buona notizia per Roberto Mancini, un po’ meno per i suoi colleghi José Mourinho e Maurizio Sarri. Prima della gara della Nazionale italiana di calcio, l’Olimpico ospiterà anche l’Italrugby, nonché le gare di Lazio e Roma, impegnate tra campionato e coppe europee.