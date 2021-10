Due giocatori preoccupano Allegri in vista della Roma

Dybala e McKennie potrebbero saltare. la sfida di campionato contro la Roma. I due giocatori non hanno ancora recuperato la miglior condizione fisica e non è escluso che Allegri possa decidere di non convocarli

La Juventus è pronta alla sfida dell’8^ giornata di campionato contro la Roma. Allegri dovrà fare i conti con le condizioni non ancora ottimali di Dybala e McKennie, anche se l’attaccante argentino proverà a stringere i denti in vista della sfida contro i giallorossi. Dybala potrebbe essere convocato, ma difficilmente partirà titolare. Al suo posto ci sarà Kean.

Stesso discorso per McKennie, ancora leggermente acciaccato dopo gli impegni con la sua Nazionale. Il centrocampista texano potrebbe rientrare nell’elenco dei convocati, ma a prescindere dall’assenza di Rabiot non partirà titolare. Allegri potrebbe confermare Bernardeschi sulla fascia sinistra.

Dybala e McKennie in dubbio contro la Roma: le mosse di Allegri

Punto interrogativo sul possibile impiego degli acciaccati bianconeri. L’attaccante argentino e il centrocampista texano proveranno a stringere i denti, ma la sensazione è che le prossime ore saranno decisive. Allarme anche in casa Roma: Mourinho potrebbe fare a meno di Abraham e Pellegrini, anche se quest’ultimo sembrerebbe aver recuperato dal leggero attacco febbrile delle ultime ore. Di seguito le probabili formazioni di Juventus-Roma:

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, Bentancur, Bernardeschi; Chiesa, Kean. All. Allegri

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Veretout, Cristante; Zaniolo, Pellegrini Lo, Mkhitaryan; Shomurodov. All. Mourinho