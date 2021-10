Juve-Roma, Mourinho ha già deciso come sostituire Abraham

Si avvicina la super sfida di campionato tra Juventus-Roma. Mourinho, salvo clamorosi colpi di scena, dovrà fare a meno di Abraham. L’attaccante inglese, non al meglio a causa di un problema muscolare, potrebbe alzare bandiera bianca

Mourinho potrebbe fare a meno di Abraham in vista della super sfida dell’Allianz Stadium contro la Juventus. L’attaccante inglese ha accusato un problema muscolare nell’ultima sfida con la sua Nazionale inglese. Le condizioni dell’ex Chelsea saranno valutate nel corso delle prossime ore, ma non starebbero sopraggiungendo segnali incoraggianti.

Il tecnico portoghese potrebbe fare a meno di Abraham per circa 7-10 giorni, ma sono attese i verdetti ufficiali degli esami prima delle definitive valutazioni. In caso di forfait, Mourinho si affiderà a Shomorudov nelle vesti di centravanti. L’ex Genoa sarà chiamato a non far rimpiangere Abraham.

Juventus-Roma, Abraham verso il forfait: Pellegrini potrebbe recuperare

Non solo Abraham, la Roma dovrà valutare attentamente anche le possibili condizioni fisiche di Pellegrini, fermatosi nelle scorse ore per un attacco febbrile. Tampone negativo e margini di recupero concreti. Mourinho potrà contare sul suo capitano in vista della super sfida contro la Juventus. Per quel che riguarda Abraham, invece, la decisione definitiva potrebbe arrivare tra giovedì e venerdì. Shomurodov scalda i motori: ecco le probabili formazioni di Juventus-Roma:

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, Bentancur, Bernardeschi; Chiesa, Kean. All. Allegri

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Veretout, Cristante; Zaniolo, Pellegrini Lo, Mkhitaryan; Shomurodov. All. Mourinho