Il Newcastle ha già dichiarato guerra ai club di Serie A: duello sul mercato

Il nuovo e ricco Newcastle è pronto a fare la guerra alla Serie A. I nuovi proprietari pronti allo scontro di mercato con i top club italiani.

Con il cambio di proprietà in casa Newcastle cresce l’attesa per l’evolversi del futuro del club. Gli occhi sono puntati sul calciomercato, vista l’enorme liquidità del PIF, il fondo arabo che ha acquisito il 100% delle azioni societarie. Dopo pochi giorni dall’insediamento dei nuovi proprietari sono già tantissimi i nomi accostati al club di Premier League. Gli ultimi in ordine cronologico sono quelli di Niklas Sule e Philippe Coutinho. Il difensore centrale del Bayern Monaco e l’attaccante del Barcellona, però, sono stati accostati più volte anche a diversi club di Serie A. Milan, Juventus ed anche Inter ci hanno fatto più che un pensierino negli ultimi mesi.

TRUE ✅ @NUFC is interested in Niklas Süle. The centre-back is a free agent in Summer @SPORTBILD pic.twitter.com/q5P3e5BvAq — Christian Falk (@cfbayern) October 13, 2021

Calciomercato Newcastle: duello alla Serie A

Il giornalista tedesco Christian Falk di ‘Sport Blid’, tramite il proprio account ‘Twitter’, ha svelato alcune novità circa l’interesse del nuovo Newcastle per entrambi i calciatori.

Il difensore del Bayern Monaco, libero di accasarsi altrove a parametro zero a fine stagione, lascerà il club. L’ex Hoffenheim è stato accostato a Juventus e Milan. Resta in bilico anche il futuro di Coutinho, il cui contratto con il Barcellona è in scadenza nel 2023.