Juve, tre cessioni a gennaio e nuovo esterno sinistro

Il piano cessioni della Juventus potrebbe partire dal sacrificio imminente di McKennie, il quale potrebbe lasciare Torino già dalla prossima sessione di calciomercato di gennaio. Sul centrocampista texano resta forte l’interesse di diverse squadre della Premier League

La Juventus potrebbe stravolgere il suo prossimo piano mercato partendo già dalla prossima sessione di gennaio. Il ds Cherubini potrebbe lavorare sulla possibile cessione di McKennie, non in linea con la nuova idea tattica di Allegri impostata sul 4-4-2 e sacrificabile dinanzi a un’offerta da circa 25-30 milioni di euro. Il centrocampista texano piace particolarmente in Premier League.

Da valutare anche il futuro di Ramsey. Non è un mistero che la Juventus sarebbe pronta ad aprire all’addio del gallese già a gennaio, ma il suo oneroso contratto da circa 7,5 milioni di euro a stagione ne starebbe rallentando il suo addio. La società bianconera resterà alla finestra in attesa di nuovi possibili interessi.

Cessioni Juventus: si apre all’addio anche di Luca Pellegrini e Kulusevski

Come accennato nella giornata di ieri, la Juventus potrebbe valutare anche il clamoroso sacrificio di Kulusevski per far cassa e finanziare il colpo Vlahovic, pronto a entrare nel vivo nel corso della prossima sessione estiva di calciomercato. 40-45 milioni la valutazione fatta dalla Juventus per Kulusevski, sullo svedese ci sarebbe il forte interesse dell’Atalanta e di alcune squadre di Premier League e Bundesliga.

Il club bianconero sarebbe pronto al sacrificio anche di Luca Pellegrini, fuori dai piani di Allegri e pronto all’addio in cambio di offerta adeguata. La possibile cessione dell’esterno difensivo potrebbe spingere i bianconeri a valutare un nuovo acquisto sulla fascia sinistra. Per il ruolo di terzino sinistro piace Emerson Palmieri.