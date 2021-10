Keylor Navas offre l’occasione a Donnarumma di prendersi il Psg

La pausa per le Nazionali può rappresentare una svolta per il dualismo in porta nel Psg: infortunio a Navas e Donnarumma ancora titolare

Fischi e applausi: la settimana in Nazionale per Gigio Donnarumma è stata un’altalena di emozioni. La contestazione prevedibile di San Siro, i cori dell’Allianz Stadium, un turbinio di sensazioni che non ha lasciato indifferente il portiere, come dimostrano alcune incertezze palesate contro Spagna e Belgio. Ora c’è il ritorno a Parigi e l’ex Milan è pronto a rituffarsi nell’avventura francese. C’è attesa per capire quale sarà la decisione di Pochettino nel dualismo tra l’italiano e Keylor Navas, ma una mano per togliere le castagne dal fuoco per il tecnico arriva proprio dalle Nazionali. Questa notte nel corso della sfida tra Costa Rica e Stati Uniti, il portiere ex Real Madrid si è infortunato ed è stato sostituito all’intervallo. Un problema all’adduttore destro, scrive ‘L’Equipe’, che potrebbe rappresentare una svolta nell’immediato per Donnarumma.

Psg, Navas infortunato: che occasione per Donnarumma

L’infortunio di Keylor Navas apre la porta del Psg a Donnarumma. E’ praticamente certo la sua presenza da titolare domani contro l’Angers in Ligue 1 e a questo punto ci sono alte possibilità di vederlo ancora in campo anche in Champions contro il Lipsia martedì. Due occasioni che l’estremo difensore ex Milan dovrà sfruttare per convincere Pochettino a mettere fine al ballottaggio con il compagno di reparto.

Per Keylor Navas i tempi di recupero non sono ancora chiari. Novità sono attese quando farà rientro a Parigi, intanto Donnarumma ha la sua grande occasione per prendersi la porta del Psg.