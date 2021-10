Il gesto di Otamendi e Romero al rigore sbagliato di Yotun diventa virale

Basta la rete di Lautaro Martinez all’Argentina per battere il Perù, che sbaglia un rigore. Fa discutere l’esultanza di Otamendi e Romero.

Serata complicata, ma alla fine positiva, per l’Argentina. L’Albiceleste, nella notte, ha battuto 1-0 il Perù assicurandosi tre punti fondamentali per la qualificazione al Mondiale che si terrà nel 2022 in Qatar. A decidere la partita è stato Lautaro Martinez, che di testa ha trafitto il portiere avversario Pedro Gallese sfruttando l’assist fornito dall’udinese Nahuel Molina.

Il Perù sbaglia il rigore del possibile pareggio: fa discutere l’esultanza di Otamendi e Romero

La Blanquirroja, dal canto suo, ha avuto alcune occasioni per pareggiare a partire dal rigore concesso dall’arbitro in seguito ad un fallo di Martinez Quarta su Jefferson Farfan. Sul dischetto si è presentato Yoshimar Yotun, che ha però sparato alto colpendo la traversa. L’attaccante, pochi istanti dopo, è stato vittima della presa in giro organizzata da Cristian Romero e Nicolas Otamendi. I due, in particolare, si sono avvicinati a Yotun effettuando un piccolo salto come a mimare la traiettoria presa dal pallone.

Una scena che ha fatto molto discutere in Sud America divenuta poi virale in tutto il mondo. Un respiro di sollievo per l’Argentina, che in classica, occupa attualmente il secondo posto a quota 25 punti, a -6 dal Brasile capolista. Al terzo posto, invece, c’è l’Ecuador con 17. Le prossime partite che Lionel Messi e compagni dovranno affrontare si terranno a novembre: l’11 sarà la volta dell’Uruguay mentre il 16 andrà in scena l’incontro con i verdeoro.