Il green pass cambia anche la Serie A: grande novità per i calciatori

La Figc ha annunciato in giornata le modifiche relative al protocollo per la gestione Covid per il mondo del calcio ed anche per la Serie A.

Nell’ultimo anno e mezzo il mondo dello sport è rimasto strettamente legato alla situazione Covid. Il Coronavirus ha condizionato tutti noi ed anche il mondo del calcio non è rimasto esente da ciò. La Serie A ha visto e vede ancora oggi diversi giocatori positivi (l’ultimo è il caso odierno di Brahim Diaz), ma nonostante ciò si prova ad andare avanti.

La Figc ha pubblicato sul proprio sito ufficiale il nuovo protocollo valido per il calcio giovanile e dilettantistico, ma anche per la Serie A.

Il nuovo protocollo per la Serie A

Tra le varie modifiche la Figc ha ufficializzato che tutti i giocatori che sono muniti di Green Pass non hanno più necessità di sottoporsi a tamponi multipli. Ecco lo specifico passaggio sottolineato nel comunicato:

“La partecipazione a competizioni, gare, tornei ed eventi dilettantistici, giovanili e livello nazionale è consentita esclusivamente ai soggetti muniti di certificazione verde Covid-19 (Green Pass). Tutto ciò significa che i soggetti vaccinati sono esentati dai tamponi per tutto il periodo della durata della certificazione”.