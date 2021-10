“Una brutta figura”: Marchisio bacchetta la Nazionale

Nel corso di un evento Claudio Marchisio ha parlato del problema razzismo in Italia ed ha lanciato una critica alla Nazionale.

Nel corso del Salone del Libro a Torino i due ex calciatori della Juventus Lilian Thuram e Claudio Marchisio hanno trattato di tanti temi partendo dal problema del razzismo in Italia ed affrontando tanti temi. Riguardo il problema razzismo Marchisio ha criticato la Nazionale di Roberto Mancini e la scelta dei giocatori di non inginocchiarsi subito durante l’Europeo. Ecco le sue parole, riportate da Tuttojuve:

“Cosa fare sul problema razzismo? Ormai i casi ci sono e sono anche a livello regionale, a Reggio Emilia non hanno giocato a causa degli insulti. In passato era diverso, ora ci sono altre cose e penso anche, mi dispiace dirlo, al ‘non inginocchiarsi’ della Nazionale, è stato brutto. Ancora più brutta è stata la risposta: ‘lo faccio se lo fanni gli altri’, la cosa in realtà è semplice, o lo fai o non lo fai. E’ stata una brutta figura da parte della Nazionale”.

Marchisio e le parole sul problema razzismo

Sia Marchisio che Thuram hanno concordato che la soluzione bisogna trovarla dai ragazzi, magari direttamente dai bambini. Mentre Lilian discute sul modo di educare i giovani Marchisio ha concluso:

“Come saranno le cose tra dieci anni? Bisogna prendere esempio dai bambini, loro parlano, si integrano e soprattutto non giudicano”.