Real Madrid, addio al campione: “Accordo trovato, è fatta”

Marcelo dopo una lunga permanenza nel Real Madrid è vicino a fare le valigie per tornare in Brasile da dove ha avuto inizio la sua carriera

Marcelo lascerà il Real Madrid ma non lo farà per raggiungere l’Italia. Soprattutto negli ultimi anni, il nome del terzino sinistro brasiliano è stato accostato a Juventus e Milan su tutte ma alla fine è sempre rimasto nel club blanco, formazione con cui ha vinto tutto nel corso di una formidabile e lunga carriera. Il calciatore, trentatré anni compiuti a maggio, si trasferì dalla Fluminense al Real nel gennaio del 2007. Quattordici anni più tardi, Marcelo salirà nuovamente sull’aereo con quattro Champions League in più e molti altri titoli internazionali e nazionali.

Real Madrid, Marcelo al passo d’addio: “Ha l’accordo con il Fluminense, tornerà in Brasile”

Secondo ‘fichajes.net’, Marcelo farà ritorno in Brasile nel 2022. Non è ancora chiaro se a gennaio oppure a giugno quando si concluderà il suo rapporto con il Real Madrid. Il calciatore si è visto con il contagocce in questa stagione. Appena una presenza in campionato. Il suo rendimento è calato notevolmente negli ultimi due campionato. La fine di un’era per la corsia sinistra della squadra di Carlo Ancelotti pertanto si avvicina.

Nella sua ultima tappa calcistica, Marcelo farà ritorno al Fluminense, club nel quale si è fatto conoscere al grande calcio per le sue enormi qualità fisiche e tecniche.

Un aneddoto molto particolare sul suo conto lo ha raccontato in più di una circostanza Monchi. Il diesse del Siviglia, vecchia conoscenza dei tifosi della Roma, ha più volte ripetuto l’operazione furbesca del Real Madrid. Marcelo, infatti, arrivò dal Brasile per firmare per la squadra andalusa. Il suo volo però faceva scalo a Madrid. La dirigenza delle ‘Merengues’ così ne approfittò per intercettare il terzino e soffiarlo al diesse biancorosso.