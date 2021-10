Incontro saltato, ora l’Inter mette alle strette Brozovic

Slitta l’incontro tra l’Inter e Brozovic per discutere del rinnovo del contratto in scadenza nel 2022. Club preoccupato.

L’amministratore delegato Beppe Marotta, di recente, aveva escluso qualsiasi tipo di complicazione. “Vuole restare con noi, non vedo grosse difficoltà”. Eppure l’Inter ne sta incontrando eccome, nella trattativa riguardante il rinnovo di contratto di Marcelo Brozovic. Il giocatore, che andrà in scadenza nel 2022, ha chiesto tempo per riflettere sul proprio futuro mettendo in apprensione il club.

Inter, grana Brozovic: saltato l’incontro per il rinnovo

L’incontro tra le parti che sarebbe dovuto andare in scena questa settimana, stando a quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, è slittato a data da destinarsi. Brozovic, in particolare, guadagna 3.5 milioni netti ed ambisce a cifre superiori (tra i 5 e i 6). Marotta fino a qualche giorno fa era intenzionato ad assecondarlo. Ora invece cercherà di incontrarlo il prima possibile per capire le sue reali intenzioni ed evitare di perderlo a zero.

Sul croato ci sono il Milan (che sogna il contro-sgarbo dopo l’affare Hakan Calhanoglu) ed il Paris Saint Germain. Attenzione inoltre al “nuovo” Newcastle che ieri, attraverso il componente del consiglio d’amministrazione Amanda Staveley, ha annunciato pesanti investimenti sul mercato nei prossimi mesi. Per l’Inter un problema inatteso da risolvere. Simone Inzaghi ha chiesto alla società di provare a blindare il centrocampista, ma finora il pressing attuato non ha prodotto i risultati sperati.