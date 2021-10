Lazio-Inter, Inzaghi è nei guai: si è fatto male un altro big

Rischia la doppia assenza Simone Inzaghi che, con ogni probabilità, dovrà fare a meno di Correa e Calhanoglu in Lazio-Inter.

Guai in arrivo per Simone Inzaghi in vista del fischio di inizio di Lazio-Inter, personalissimo derby programmato sabato alle ore 18:00 allo stadio Olimpico di Roma. Il tecnico affronterà la sua vecchia squadra ed incontrerà i suoi vecchi tifosi, ora guidati da Maurizio Sarri. Diversi sono i dubbi di formazione per l’allenatore del club nerazzurro che, con ogni probabilità, dovrà fare a meno dell’attaccante Joaquin Correa, colpito da un affaticamento muscolare con la Nazionale argentina.

Lazio-Inter, infortunio Calhanoglu: le condizioni

Oltre al probabile forfait dell’attaccante argentino, per il match di Serie A allo stadio Olimpico è a rischio anche la presenza di Hakan Calhanoglu.

Secondo quanto riferito dalla redazione ‘Sky Sport, il calciatore dell’Inter sarebbe tornato dalla Nazionale turca con un leggero fastidio alla caviglia. Sarebbe, dunque, a rischio per il match contro la Lazio di Sarri. Il calciatore turco, in vista dei prossimi impegni di Champions League, potrebbe dunque essere preservato dall’allenatore.