Juve, spunta un altro ostacolo per arrivare al grande ritorno

Dalla Spagna vogliono mettere i bastoni tra le ruote. La Juve dovrà fronteggiare un nuovo ostacolo per il colpo di mercato.

La sessione invernale di calciomercato è ancora lontana, eppure il chiacchiericcio non si spegne mai. I club continuano a lavorare sotto traccia, anche a mercato fermo, per non farsi trovare poi impreparati quando sarà necessario attivarsi per migliorare le proprie rose a disposizione.

Non è un segreto, ad esempio, che Juventus e Pogba stanno flirtando ormai da qualche tempo. Il ritorno del francese a Torino è il grande sogno di tanti tifosi, e probabilmente anche allo stesso centrocampista piacerebbe rimettere piede lì dove ha mostrato le sue grandi qualità e si è fatto apprezzare in tutta Europa.

Eppure, al momento non si sono ancora presentate le condizioni per chiudere l’operazione, e potrebbero anche non presentarsi mai. Fatto sta che il giocatore e la Vecchia Signora si guardano a distanza, in attesa di capire quali siano le reali possibilità per il grande ritorno. Eppure, c’è chi è pronto a mettere i bastoni tra le ruote.

Juve-Pogba, ora si inserisce il Barcellona

Pogba non è di certo un giocatore dai pochi estimatori. Sapendo che la sua avventura a Manchester è ormai arrivata ai titoli di coda, in tanti si sono interessati già nei mesi scorsi al giocatore francese. In queste ore, però, un top club spagnolo sembra davvero pronto a fare il passo decisivo.

Secondo quanto riportato da ESPN, infatti, su Pogba si sarebbe acceso anche l’occhio vigile del Barcellona. L’aspetto che avrebbe spinto i catalani ad osservare da vicini la situazione dell’ex Juve, risiede proprio nella possibilità di poterlo prelevare a zero a fine anno, elemento non da poco data anche la difficile situazione finanziaria dei blaugrana.