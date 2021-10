Sarri ‘costringe’ la Lazio a intervenire: nota ufficiale dopo la conferenza

Le dichiarazioni di Sarri ‘costringono’ la Lazio a intervenire: con una nota ufficiale si dichiara che il giocatore non ha mai avuto il Covid.

In conferenza stampa, in vista della sfida che la Lazio giocherà contro l’Inter, Maurizio Sarri ha voluto parlare anche delle condizioni di Stefan Radu. Il difensore, infatti, in questa nuova stagione di Serie A non ha ancora trovato spazio. Il tecnico biancoceleste ha voluto spiegare le motivazioni della sua assenza sul campo di gioco ma le dichiarazioni rilasciate hanno destato lo stupore dei tifosi laziali e non solo.

Le parole di Sarri vengono precisate tramite una nota ufficiale dalla Lazio

Così è intervenuto, nel pomeriggio, Maurizio Sarri in conferenza stampa parlando di Radu: “Fino a poco tempo fa non mi ha dato la sensazione di essere in condizione. Lui stesso mi ha detto che dopo il Covid aveva difficoltà a recuperare. Negli ultimi dieci giorni invece l’ho visto in netta crescita e penso che in questo ciclo di partite sarà dentro anche lui”.

Parole queste che hanno ‘spiazzato’, anche perché il club non ha mai dichiarato alcuna ufficialità su una sua presunta positività al Covid-19. Per questo motivo, quindi, il club ha affermato appunto in via ufficiale: “Con riferimento alla conferenza stampa del mister Maurizio Sarri e alla frase sul giocatore Stefan Radu, lo stesso allenatore precisa il senso delle sue parole“.

“Il calciatore – si legge ancora nella nota- non ha contratto il COVID-19 ed è stato sottoposto regolarmente, come tutto il resto della squadra, questa estate, alla doppia dose di vaccino che nel suo caso ha dato, per alcuni giorni, una lieve e persistente reazione“.