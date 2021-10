Klopp da appalusi: il gesto da signore nei confronti di Ranieri

È in corso proprio in questi minuti la sfida di Premier League tra Watford e Liverpool: Klopp omaggia con un bel gesto il ritorno di Ranieri.

Si sta giocando, proprio in questi minuti, il secondo tempo del match tra Watford e Liverpool. Già nella giornata di ieri, in conferenza stampa, Jurgen Klopp non era riuscito a contenere il proprio entusiasmo dinanzi all’idea di ritrovare davanti a sé, come avversario, Claudio Ranieri. Il ritorno del tecnico italiano, infatti, è stato accolto come una piacevole notizia in Premier League. Prima del fischio d’inizio della gara, allora, Klopp l’ha voluto omaggiare con un bel gesto.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Klopp omaggia Ranieri: reciproca stima tra i due allenatori

Davvero un bel gesto quello di Klopp nei confronti di Ranieri. E così ‘giù il cappello‘ al cospetto dell’italiano che in Premier League ha fatto la storia capitanando il Leicester. Più di una semplice partita, quindi, per il tecnico tedesco quella contro il Watford. Stima e sorrisi reciproci tra le due panchine.

LEGGI ANCHE >>> Pallone d’oro a Jorginho, l’ex Juve boccia Messi: “Stufo marcio”

Non accenna a diminuire perciò l’entusiasmo per il ritorno in Inghilterra di Claudio Ranieri. Dopo la stagione condotta molto bene in Serie A con la Sampdoria, raggiungendo un buon 9° posto, è perciò da poco iniziata una nuova sfida per l’allenatore romano.