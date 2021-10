Pallone d’oro a Jorginho, l’ex Juve boccia Messi: “Stufo marcio”

Decise le dichiarazioni rilasciate da Evra sul possibile vincitore del Pallone d’oro: secondo lui Messi stavolta non lo meriterebbe.

Nella lista dei 30 finalisti candidati al Pallone d’Oro compare, ovviamente, anche per quest’anno, il nome di Lionel Messi. Dopo aver vinto, per la prima volta, con l’Argentina la Copa America, la ‘Pulce’ potrebbe avere un motivo in più per sperare nella vittoria del pregiato premio. C’è chi però non è d’accordo con un suo eventuale successo. L’ex difensore della Juventus, Patrice Evra, ha infatti rilasciato dichiarazioni che non lasciano dubbi ai microfoni di ‘ESPN’.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Evra dichiara di essere “stufo marcio” dell’assegnazione del Pallone d’oro a Messi

Intervistato da ‘ESPN’, quindi, Patrice Evra ha dichiarato: “Secondo me, il Pallone d’Oro deve andare a Jorginho o Kanté. Sono stufo marcio che lo diano a Leo Messi. Lo giustificheranno dicendo che ha vinto la Coppa America? Ma cosa ha fatto tutto il resto della stagione al Barcellona?”

LEGGI ANCHE >>> Juve, emergenza in attacco: Allegri dovrà ancora fare a meno di lui

Negli ultimi dodici anni, infatti, Messi ha vinto ben sei Palloni d’Oro. Altri cinque sono stati vinti da Cristiano Ronaldo, mentre la sfida serrata è stata interrotta dall’unica conquista ottenuta dell’importante riconoscimento da Luka Modric nel 2018. Si dovrà comunque attendere la fine del mese di novembre per capire chi, effettivamente, si aggiudicherà la vittoria per quest’anno.