Polemiche sul rigore per la Lazio, la sentenza: “É netto”

La Lazio ha pareggiato contro l’Inter grazie al rigore, concesso per un fallo di mani di Bastoni, segnato da Immobile.

Si sta giocando il primo big match, domani ci sarà Juventus-Roma, dell’ottava giornata tra la Lazio e l’Inter. La gara è stata vibrante sin dal primo minuto. I nerazzurri sono passati in vantaggio con Perisic su rigore. Il penalty è stato assegnato da Irrati per un fallo, che sembre netto, di Hysaj su Barella.

La Lazio ha cercato di pareggiare, ma l’Inter, anche grazie ad un attento Handanovic, è stata brava a controllare. Al 63′ la partita ed anche questa volta il protagonista è l’arbitro Irrati che concede un rigore alla Lazio dopo che un colpo di testa di Patric è carambolato sul braccio di Bastoni.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Lazio, Marelli sul rigore assegnato ai biancocelesti: “E’ netto, ma non c’è l’ammonizione”

Il difensore dell‘Inter è stato ammonito. Immobile sul dischetto non sbaglia e riporta il risultato in parità. Luca Marelli, ex arbitro ed ora collaboratore di ‘DAZN’, ha commentato così l’episodio in diretta: “Il rigore mi sembra netto, ma non capisco la motivazione per l’ammonizione di Bastoni“.

LEGGI ANCHE >>> DIRETTA Lazio-Inter: segui la partita LIVE

Parole che chiare che confermano la decisione di Irrati che non è andato neanche a rivedere l’episodio al VAR che si è limitato solo al check. Dopo il rigore realizzato, la Lazio ha preso fiducia e sta facendo soffrire l’Inter. Gli ultimi minuti del match saranno di fuoco.