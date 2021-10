Alle 18 spazio al secondo match di questo sabato di Serie A. Allo stadio Olimpico di Roma scendono in campo Lazio ed Inter.

Riparte la Serie A con ben tre match in programma questo sabato. Dopo aver assistito alla rimonta dello Spezia, che ha battuto la Salernitana, tocca a due squadre della parte alta della classifica scendere in campo. Tre punti importanti, che potrebbero ben definire quelle che saranno le nuove dinamiche di classifica a ridosso della vetta.

Per la Lazio, dopo la vittoria del derby, è arrivata la sconfitta contro il Bologna. Una debacle importante, che ovviamente tiene l’ambiente biancoceleste in apprensione. La paura che quella contro la Roma possa essere stata una prova di forza isolata, è ovviamente tanta. Proprio per questo l’allenatore toscano avrà lavorato (al netto delle assenze) per provare a non farsi trovare impreparato contro una compagine importante.

Si, perchè di fronte c’è l’Inter dell’ex Simone Inzaghi. Emozioni scontata per il tecnico nerazzurro, che tornerà all’Olimpico per la prima volta da avversario della sua Lazio. L’Inter dovrà fare a meno, almeno dall’inizio, di Lautaro e Correa che sono tornati tardi dai rispettivi impegni per le nazionali, e cosi Inzaghi ha scelto Dzeko con Perisic alle sue spalle.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Lazio-Inter, le formazioni ufficiali