Sarri e la polemica sulle nazionali: anche la Lazio prende posizione

Prima del fischio iniziale della gara tra la Lazio ed Inter, Tare si è soffermato sulla polemica delle nazionali.

Da pochi minuti è terminato il primo tempo tra la Lazio ed Inter con il risultato di 0-1 grazie al rigore, concesso per un fallo di Hysaj su Barella, siglato da Perisic. Il pre-gara è stato caratterizzato dal saluto dei tifosi della Lazio a Simone Inzaghi che è ritornato all’Olimpico da avversario dopo 22 anni nel club biancoceleste.

Igli Tare è stato intervistato da ‘DAZN’ prima dell’inizio della gara: “Simone Inzaghi? Stasera per lui e per il suo staff sarà una gara speciale. Ha svolto un gran lavoro in 5 anni e merita il giusto tributo dai tifosi della Lazio. Speriamo che vinca la prossima gara e non questa contro di noi”.

Lazio, Tare: ” Parole di Sarri? Alcuni giocatori sono arrivati solo 24 ore prima dalla gara”

Il direttore sportivo della Lazio ha poi continuato il suo intervento: “Basic? Nelle prime settimane fa fatto fatica, ma è stato bravo Sarri a schierarlo con calma. E’ cresciuto in maniera importante nell’ultimo mese. Vogliamo un centrocampo dinamico perché le squadre di Sarri hanno un pressing coordinato”.

Tare ha poi commentato le parole di Sarri sull’attuale stato del mondo del calcio: “Sono d’accordo con lui. I calciatori sono pagati dalle società, non si può preparare una gara così importante con giocatori che arrivano 24 ore prima della partita. Bisogna modificare il calendario: concordo pienamente con il pensiero di Sarri. Chi sarà penalizzato? La squadra che perderà”.