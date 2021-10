“Wanda e Icardi si sono lasciati”: la ricostruzione dall’Argentina

La storia tra Wanda Nara e Mauro Icardi è al capolinea? Separazione in corso tra i due, secondo le informazioni riportate da vari giornali argentini.

L’amore e la separazione al tempo dei social network. Sono bastate una storia di Instagram e un defollow per portare sotto gli occhi e sulla bocca di tutti il matrimonio tra Mauro Icardi, ex Inter oggi al PSG, e Wanda Nara, showgirl e agente del centravanti argentino. La storia tra i due pare finita o almeno è ciò che si racconta e si ricostruisce.

Wanda Nara e Mauro Icardi, rottura e separazione: lui l’ha tradita

Ha pubblicato e cancellato diverse volte Wanda il messaggio che ha scatenato il gossip. Una storia con scritto: “Un’altra famiglia che hai distrutto per essere una pu***na”. Un riferimento senza giri di parole a una donna, la quale parrebbe essersi intromessa tra la Nara e Icardi. L’argentino avrebbe in pratica tradito la moglie. Con chi? Questo è difficile stabilirlo al momento. Si parla di una tale Eugenia Suarez, nota come “La China”, attrice, cantante e modella argentina. Sui social, infatti, Wanda Nara ha smesso di seguire il consorte, cancellando anche molte delle foto insieme, e non seguirebbe nemmeno più la supposta amante del marito, con la quale pare avesse un buon rapporto.

Al momento certezze non ce ne sono sulla dinamica della separazione, ma quest’ultima invece appare certa. Al di là della storia e del defollow al marito, la procuratrice sudamericana avrebbe confidato la decisione alla giornalista e influencer amica, Ker Weinstein, la quale ha condiviso nelle sue storie Instagram il breve messaggio di Wanda Nara: “Mi sono separata”, col quale avrebbe voluto chiarire rapidamente tutti i passaggi social che si sono susseguiti. Si attendono dettagli più certi, ma la bolla è davvero scoppiata.