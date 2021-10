Juventus, concorrenza ‘Real’ per il sogno a centrocampo

Il sogno di calciomercato della Juventus per la prossima stagione è Paul Pogba ma i bianconeri devono fare i conti con il Real Madrid.

In vista della prossima stagione la Juventus è al lavoro per rinforzare la squadra ed il sogno di calciomercato della società e di Massimiliano Allegri è il ritorno in bianconero di Paul Pogba. Le trattative sono però tutt’altro che facili e sulla stella del Manchester United c’è il forcing del Real Madrid.

Secondo quanto riporta As il club spagnolo è in pole position sul calciatore e Florentino Perez è pronto a fare follie per accaparrarsi le sue prestazioni ed anticipare cosi la concorrenza.

Juventus, è sfida con il Real Madrid per Pogba

Visto le varie problematiche il Barcellona è sempre più distante da Pogba e quindi Juventus e Real Madrid sono i principali club sull’atleta gestito da Mino Raiola.

Paul Pogba non è l’unico giocatore in scadenza nel mirino del club iberico visto che i Blancos seguono con attenzione la situazione di Antonio Rudiger e soprattutto di Kylian Mbappe, quest’ultimo principale obiettivo di mercato per la squadra madrilena.