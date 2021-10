Alle 15 spazio a tre match di questa domenica di Serie A. Allo stadio Marassi di Genova scendono in campo Genoa e Sassuolo.

Sono tre i match in programma per questa domenica di Serie A. Il Genoa si ritrova ad ospitare un Sassuolo che è alla continua ricerca di certezze, soprattutto in questo nuovo ciclo che vede Dionisi in panchina. Dopo l’addio di Roberto De Zerbi, con anni passati a sponsorizzare bel calcio, la squadra neroverde ha trovato un allenatore apprezzato da tutti in cadetteria, e che ha portato il suo Empoli in Serie A. L’avvio è stato condizionato da alti e bassi, ma Dionisi ha ben chiaro dove andare a parare.

Dall’altra parte c’è un Genoa che ha trovato proprio nelle scorse settimane una nuova proprietà e nuovi presupposti per il futuro. Davide Ballardini sta lavorando per dare fin da subito garanzie ai nuovi proprietari del club, ma soprattutto mostrare tutto il potenziale di una piazza che ha voglia di tornare protagonista della Serie A.

Genoa-Sassuolo, le formazioni ufficiali