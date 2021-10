Cagliari-Sampdoria, problemi per il tecnico: infortunio dopo dieci minuti

Dopo circa 10′ il Cagliari di Mazzarri è già costretto al cambio per infortunio di Dalbert, in occasione dell’azione che ha portato al gol.

La domenica di Serie A si è aperta con l’anticipo in lunch match, Cagliari-Sampdoria. Una sfida importante soprattutto per la squadra di Walter Mazzarri, che ha cominciato la stagione nel peggiore dei modi. I sardi sono alla ricerca di una fondamentale vittoria e della prima in casa dell’anno. Fino ad oggi, su quattro match disputati, soltanto due sconfitte e due pareggi.

Cagliari-Sampdoria, infortunio alla caviglia per Dalbert

La gioia del gol è praticamente arrivata subito, grazie alla rete al 4′ del primo tempo di Joao Pedro, il quale ha sbloccato il risultato, grazie a un errore di Candreva. Da lì Dalbert che entra in possesso della sfera, vincendo un duello aereo con Colley. Keita Balde serve Joao Pedro, che non sbaglia la mira. Tuttavia la felicità dura relativamente poco, poiché scatta la tensione a causa di un sopraggiunto infortunio al quarto d’ora per Dalbert.

Il calciatore del Cagliari si ferma dopo lo scontro con l’avversario Colley in occasione dell’azione da rete e, dopo qualche esitazione, è costretto a lasciare il campo. Problemi alla caviglia per Dalbert, che ci prova ma non riesce a proseguire e chiede il cambio, venendo viene sostituito dal centrocampista Deiola. Restano da capire nel post-match le sue condizioni e l’eventuale infortunio.