Manca davvero pochissimo al fischio di inizio di Juventus-Roma, gara serale della domenica dell’ottava giornata di Serie A 2021/2022.

Tutto pronto per il fischio di inizio di Juventus-Roma dell’ottava giornata di Serie A. Alle ore 20:45, all’Allianz Stadium di Torino, la squadra di Massimiliano Allegri ospita i giallorossi di José Mourinho. Il big match di questa sera sarà la prima di sette partite decisive tra Serie A e Champions League per la squadra bianconera. Allegri si gioca tutto da qui ai prossimi ventuno giorni e la sfida contro Mourinho è solo il primo scoglio da superare. Stadium pronto a spingere i padroni di casa. Spalti aperti per il 75% dei posti disponibili: torna il dodicesimo uomo in campo. Ad arbitrare il match sarà il direttore Orsato di Schio. Al VAR, invece, toccherà alla coppia formata da Nasca e Costanzo.

Juventus-Roma, le formazioni ufficiali

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini, De Sciglio; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Bernardeschi; Chiesa, Kean. All.: Allegri.

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Veretout, Cristante; Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham. All.: Mourinho