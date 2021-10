“Icardi non c’è”: l’annuncio del PSG infittisce il caso Wanda Nara

Mauro Icardi ha saltato l’allenamento col PSG dopo la separazione dalla moglie Wanda Nara, che nel frattempo ha lasciato Parigi insieme ai figli.

Quello che sembrava essere un rumor e un gossip sta prendendo forma come una solida e delicata realtà personale. Mauro Icardi, ex attaccante dell’Inter oggi al PSG, si sta separando dalla moglie e agente, Wanda Nara, madre dei suoi due figli. La difficoltà della situazione la conferma ‘l’Equipe’, che ha anticipato l’assenza di questa domenica mattina da parte del calciatore all’allenamento della squadra francese.

Icardi e Wanda Nara si separano: l’attaccante assente dall’allenamento col PSG

Il tutto è partito ieri sera sui social con una storia Instagram di Wanda Nara rivolta alla supposta amante del marito, definendola in poche parole una sfascia famiglie. Da qui la conclusione è stata semplice: il calciatore avrebbe tradito Wanda. Subito la procuratrice argentina ha poi smesso di seguire Maurito sui social e cancellato diverse foto insieme. In mattinata poi ha preso un aereo, nel giorno della festa della mamma in Argentina, insieme ai suoi figli ma sulla destinazione non si sa ancora nulla.

Nel frattempo il giornale francese di cui sopra ha annunciato l’assenza di Icardi dall’allenamento di domenica mattina del PSG. La motivazione data è apparsa comunque implicita: il calciatore starebbe affrontando e cercando di risolvere il grave problema personale e familiare e per tale ragione avrebbe saltato la sessione odierna. La moglie, infatti, ha lasciato la capitale e probabilmente c’è da sistemare i dettagli dell’imminente separazione.