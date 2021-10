Juventus-Roma, perché de Ligt non è stato convocato da Allegri

Max Allegri ha escluso de Ligt dai convocati di Juventus-Roma a causa di un affaticamento all’adduttore sinistro. Una scelta perlopiù precauzionale.

La Juventus è attesa, durante quest’ottava giornata del campionato di Serie A, dall’ambiziosa sfida contro la Roma di Mourinho. Sarà necessario scendere in campo con l’artiglieria pesante per affrontare una formazione che avrà grinta e gamba per mettere in difficoltà gli uomini di Allegri. Il tecnico ha diramato la lista dei convocati per l’incontro e di questa non fa parte il difensore Matthijs de Ligt.

Juventus-Roma, de Ligt escluso per un lieve affaticamento

Una scelta che ha inizialmente sorpreso, poiché presentando il match in conferenza stampa Allegri aveva praticamente annunciato la presenza del giocatore per il match. “De Ligt si è riposato con l’Olanda e dovrebbe giocare, Bonucci, Chiellini e Rugani stanno bene”, erano state le sue dichiarazioni in merito. Tuttavia, le carte in tavola sono cambiate.

Dopo gli iniziali dubbi e domande, è giunta facilmente la risposta. De Ligt è fermo ai box a causa di un lieve affaticamento all’adduttore sinistro. Niente di grave, ma si è comunque deciso di non rischiarlo in via precauzionale. Un’esclusione evidentemente maturata nelle ultime ore, dopo qualche colloquio e approfondimento sulle condizioni del giocatore, rientrato comunque dalle pesanti fatiche con la Nazionale.