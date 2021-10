Icardi e Wanda Nara, nuovo capitolo della crisi: la foto ha sorpreso tutti

La crisi tra Wanda Nara e Mauro Icardi sta facendo impazzire i social: spuntano le foto di coppia sul profilo del giocatore.

La ‘bomba’ lanciata da Wanda Nara nella giornata di ieri tramite il proprio profilo ‘Instagram’ ha fatto decisamente impazzire i social. Il presunto tradimento di Mauro Icardi nei suoi confronti, infatti, ha fatto esplodere l’ira di sua moglie e l’interesse di molti loro seguaci. Ora, però, spuntano delle foto sul profilo ‘Instagram’ del giocatore che lasciano qualche dubbio.

Icardi pubblica una foto con Wanda Nara: tentativo di fare pace o nessuna crisi in corso?

Mauro Icardi ha quindi pubblicato pochi minuti fa una foto insieme alla madre dei suoi figli Wanda Nara, tramite una story sul proprio profilo ‘Instagram’. I due si sarebbero ritrovati a Milano. Si mostrano abbracciati, impegnati in uno sguardo complice. Il giocatore potrebbe averla seguita in Italia, disertando gli impegni con il PSG.

Sarà segno di una pace fatta, di una crisi che non c’è mai stata o di una richiesta di ‘perdono’ da parte di lui? Non si sa ancora nulla ma una cosa è certa: Wanda Nara, al momento, ancora non segue il profilo del giocatore di cui è anche procuratrice e non ha effettuato un repost delle foto. Il ‘mistero’ si infittisce.