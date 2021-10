“Il vantaggio non si dà mai lì”: svelato il surreale colloquio tra Orsato e Cristante

Orsato, prima della ripresa di Juve-Roma, parla con Cristante e gli spiega la decisione presa in occasione del rigore.

Daniele Orsato, a pochi minuti dalla ripresa del match di Juventus-Roma, parla con Cristante. Dalle immagini riprese dalle telecamere di ‘Dazn’, infatti, si è assistito al dialogo tra l’arbitro e il giocatore, in cui il primo ha dato la spiegazione tecnica della scelta presa in occasione del rigore concesso alla Roma. L’arbitro ha fischiato pochi secondi prima che la palla calciata da Abraham finisse nella porta bianconera e ha concesso il rigore, poi fallito da Veretout.

Le spiegazioni di Orsato a Cristante: ecco perché non ha dato vantaggio alla Roma

Queste le parole di Orsato rivolte a Cristante che gli ha richiesto spiegazioni a nome di tutta la Roma: “Il vantaggio sul rigore non si dá mai eh… Poi t’ho dato calcio di rigore. Adesso dai la colpa a me che hai sbagliato il rigore?“. Una posizione, quella di Orsato sul regolamento, che ha fatto storcere il naso a molti.

Come riferito anche da Morelli a ‘Dazn’, così recita il regolamento: “L’arbitro deve lasciar proseguire il gioco in presenza di un’infrazione, nei casi evidenti in cui ritiene che interrompendolo risulterebbe avvantaggiata la squadra che ha commesso l’infrazione stessa. Qualora il presunto vantaggio non si concretizzi nell’immediatezza (entro 1-2 secondi), l’arbitro interromperà il gioco e punirà l’infrazione iniziale. Sia che interrompa il gioco o no, l’arbitro, se necessario, dovrà comunque assumere l’eventuale sanzione disciplinare del caso”.