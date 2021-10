Dybala, è arrivata la notizia che la Juventus temeva di più

La Juventus e Max Allegri dovranno fare a meno di Dybala nel match contro la Roma di questa sera, Mourinho alle prese con il dubbio Abraham

Nel big match contro la Roma, Max Allegri dovrà rinunciare a Paulo Dybala. L’attaccante argentino salterà il big match di oggi a causa dei suoi probremi fisici, non ancora totalmente risolti. La “Joya” pertanto salterà anche la sfida con i giallorossi dopo essersi perso già il derby con il Torino. A proposito dei granata, il “Corriere della Sera”, nella sua edizione torinese ha parlato anche del rientro di Andrea Belotti. L’altro lato della Mole Antonelliana dunque può gioire. Il bergamasco non scende in campo dalla seconda giornata, dalla sconfitta per 2-1 contro la Fiorentina.

Juventus, Allegri non può contare ancora su Dybala: il rebus attacco da sciogliere alla vigilia della Roma

Il club bianconero non ha ancora diramato l’elenco dei convocati tuttavia già si conosce l’assenza di Paulo Dybala, come confermato pure dal ‘Corriere”.

Nella conferenza stampa di ieri a mezzogiorno, Allegri non ha dato troppe indicazioni sull’attacco che giocherà contro la Roma. “Kean sta bene, devo ancora decidere chi giocherà. Se non ci sarà Alvaro Morata la scelta potrebbe ricadere su di lui o Federico Chiesa o Kaio Jorge, che è un ragazzo molto interessante, bravo e sveglio”. Parole quest’ultimo che sembrano di forte incoraggiamento verso il giovane brasiliano che si sta guadagnando l’apprezzamento dell’allenatore livornese in questo suo primo scorcio italiano.

Nella Juventus, mancherà poi certamente Rabiot, alle prese con il Covid-19. Anche la Roma non ha ancora sciolto i dubbi riguardo ai convocati. L’incognita principale riguarda la condizione di Abraham che dopo l’infortunio in nazionale è a forte rischio. L’attaccante inglese è comunque partito con la squadra, come detto in conferenza stampa da José Mourinho. La sua presenza in campo però è tutt’altro che scontata. L’allenatore portoghese, nel briefing con i giornalisti, ha detto che Vina giocherà sull’out sinistro.