“Non accadeva da anni”: il giallorosso fa disperare Mourinho con la Juve

Succede di tutto sul finale del primo tempo tra Juve e Roma: Vereout sbaglia il rigore e fa disperare Mourinho.

Sul finale del primo tempo di Juve-Roma è successo davvero di tutto. L’arbitro Orsato decide di assegnare un calcio di rigore alla Roma, ammonendo Szczesny per fallo su Mkhitaryan. Il gol segnato nel frattempo da Abraham non è risultato valido perché arrivato solo dopo il fischio arbitrale.

Al momento di decidere chi dovesse andare sul dischetto, però, Abraham e Veretout litigano tra loro. Alla fine si decide: il centrocampista tira dagli 11 metri ma la palla viene parata dal portiere bianconero. Da quando è arrivato alla Roma nel 2019, Veretout non aveva mai fallito dal dischetto.

Veretout sbaglia il rigore contro la Juve: l’errore fa disperare Mourinho e la Roma

Jordan Veretout è arrivato alla Roma nel 2019. In questi anni trascorsi nel club giallorosso, il centrocampista non aveva mai fallito dal dischetto. Così è diventato rigorista della Roma e per questo motivo non ha avuto intenzione di lasciare l’occasione di raggiungere il possibile pareggio con la Juve sui piedi di Abraham.

Su 13 occasioni dal dischetto, Veretout aveva infatti, almeno fino ad oggi, segnato 13 gol. Ha fallito il 14°, mancando l’occasione di far gioire José Mourinho, la Roma e tutti i tifosi giallorossi.