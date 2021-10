Milan, buone notizie per Pioli: nessuna lesione per l’attaccante

Milan, infortunio Rebic: escluse lesioni alla caviglia sinistra. Gli esami hanno evitato il peggio. In forse per la Champions League.

Buone notizie in arrivo per Stefano Pioli ed il Milan. Il club rossonero, vittorioso ieri sera contro l’Hellas Verona per 3-2, deve fare i conti con diverse assenze. Oltre a Theo Hernandez ed a Brahim Diaz out per positività al tampone molecolare per Covid-19, i rossoneri hanno perso, ieri sera, anche Ante Rebic. L’attaccante croato ha abbandonato il match contro la squadra di Igor Tudor dopo poco più di mezz’ora di gioco. Ansia e paura per l’allenatore del Milan che, però, può finalmente tirare un sospiro di sollievo.

Milan, infortunio Rebic: le condizioni

Come riferisce ‘SportMediaset’, l’attaccante croato, le cui condizioni fisiche verranno valutate giorno dopo giorno si è sottoposto questa mattina ad esami strumentali che hanno escluso lesioni capsulo legamentose alla caviglia sinistra.

Non impossibile, anche se molto difficile, vederlo in campo il prossimo martedì per la sfida di Champions League contro il Porto. Le condizioni fisiche dell’attaccante non erano al top già nella giornata di venerdì, quando era uscito malconcio dalla seduta di allenamento.