Milan, la tegola Messias tiene in ansia Pioli: stabiliti i tempi di recupero

Il Milan ha ottenuto una gran vittoria contro il Verona, ma ha ancora diversi giocatori fuori sia per Covid che per infortunio.

Il Milan ieri sera ha dato un segnale importantissimo all’intero campionato, riuscendo a ribaltare il doppio svantaggio contro il Verona ed ottenendo tre punti fondamentali. I rossoneri, in attesa di Napoli-Torino, sono primi in classifica con cinque punti di vantaggio sui cugini dell’Inter.

La squadra di Pioli ha molti giocatori indisponibili: dall’infortunio di Maignan alle positività al Covid-19 di Theo Hernandez e di Brahim Diaz. Rebic contro il Verona è stato costretto ad uscire per infortunio, ma fortunatamente il calciatore non ha portato nessuna lesione. Ci sono degli aggiornamenti anche sulle condizioni di un altro calciatore del Milan.

Milan, Messias resterà fuori per altre tre settimane

Come quanto riportato da ‘Sky Sport’, Junior Messias resterà fuori almeno per altre tre settimane. L’ex Crotone sta seguendo il suo percorso di recupero ed ha svolto una corsetta in maniera blanda sul campo esterno di Milanello. Per Pioli ci sono buone notizie da Bakayoko che si è allenato con il gruppo.

Il Milan martedì affronterà il Porto in trasferta in un match fondamentale dopo le due sconfitte contro Liverpool ed Atletico Madrid. Pioli spera di recuperare più giocatori possibili, visto il calendario ricco di partite nelle prossime settimane che presenta anche il Derby di Milano contro l’Inter.