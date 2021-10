Mourinho, che dichiarazione per Bonucci e Chiellini ai microfoni di DAZN

Bonucci e Chiellini al centro delle dichiarazioni di José Mourinho: le parole del portoghese ai microfoni DAZN, nel post-gara

È stato un Juventus-Roma pieno zeppo di emozioni e, soprattutto, di polemiche arbitrali. I giallorossi capitombolano allo Stadium, nonostante una partita giocata da big assoluta, dettando il gioco e controllando il campo. I bianconeri, però, sono stati bravi e cinici a convertire le poche occasioni create nell’unica rete di giornata.

“È stata una grande Roma, l’ho detto anche ai miei ragazzi”, ha commentato a DAZN, il tecnico dei capitolini, José Mourinho. “Qui avevo già vinto in passato, quando magari meritavamo qualcosa in meno. Oggi, posso solo dire che la squadra che avrebbe meritato di più ha perso. Fa parte del calcio, dispiace, ma va bene così”.

Chiellini e Bonucci, la dichiarazione di Mourinho a DAZN

Di qui, Mourinho continua la sua analisi di Juventus-Roma: “”Quando si giocano queste partite, non devi tornare a casa col rammarico. Devi tornare a casa convinto di essere alla loro pari, addirittura meglio. Noi oggi abbiamo controllato una grande Juventus, fermato ogni loro iniziativa e siamo stati all’altezza”.

Poi, Mou dedica un pensiero agli avversari, due in particolare: Chiellini e Bonucci: “Certo, non era facile vincere, anche perché in difesa loro hanno due professori. All’intervallo, poi, ho detto alla squadra: questa partita o la perdiamo o la vinciamo, non la pareggiamo. Perché se segniamo, sarà una partita completamente diversa”.