“Gol negato alla Roma”: Juve, c’è l’errore arbitrale. È polemica

“Gol negato alla Roma, Orsato è stato troppo avventato”: l’ex arbitro Marelli spiega l’errore pro-Juventus ai microfoni di DAZN

Tra infortuni, litigi in campo e polemiche arbitrali, Juventus-Roma non sta tradendo le aspettative. Entrambe le formazioni sanno che la posta in palio è altissima e sia bianconeri che giallorossi non si stanno risparmiando su nessun contatto.

Un match tanto bello quanto caotico, però, che ha portato anche il generarsi di alcune situazioni di gioco estremamente complicate, persino per un arbitro esperto come Daniele Orsato. E quella che ha portato al calcio di rigore della Roma, ne è l’esempio.

“Gol negato alla Roma”, Marelli svela a DAZN l’errore di Orsato

Al momento del fischio sul contatto Szczesny-Mkhitaryan, Orsato non ha avuto dubbi ed è stato molto deciso nell’assegnare il calcio di rigore per la Roma, ignorando che Abraham aveva segnato sul rimpallo, un secondo più tardi. “È certo un episodio complesso, ma c’è stato un errore di Orsato, che è stato fin troppo avventato nel fischiare”, spiega l’ex arbitro Marelli ai microfoni di DAZN.

Di qui, prosegue: “Se avesse lasciato proseguire l’azione, avrebbe convalidato il gol della Roma e risparmiato il giallo a Szczesny. Doveva aspettare un attimo prima di fischiare e concedere il vantaggio ai giallorossi, senza negare loro un gol che sarebbe arrivato di lì ad un secondo. Poi, nella dinamica, c’è stato anche l’errore dell’assistente Bindoni sul fuorigioco non presente di Mkhitaryan”.