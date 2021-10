Abraham e Veretout, litigio in campo: la reazione di Mourinho spiazza tutti

Clima infuocato in casa Roma: i due giallorossi litigano in campo e Mourinho reagisce dalla panchina, spiazzando tutti

Primo tempo concluso all’Allianz Stadium, ma intervallo infuocato per la Roma di José Mourinho. Dopo i primi 45 minuti di gioco, i giallorossi sono sotto 1-0 contro la Juventus (grazie alla rete di Moise Kean) e hanno già dovuto fare a meno di Nicolò Zaniolo al 25′ (out per infortunio al flessore del ginocchio).

Eppure, nel finale di frazione, la Roma ha avuto la grande occasione per pareggiare i conti. In seguito ad una pericolosa azione dei giallorossi, l’ex Szczesny ha atterrato in area Mkhitaryan, con l’arbitro Orsato che ha indicato subito il dischetto. Un calcio di rigore, però, che ha generato più di qualche frizione tra i giallorossi Veretout e Abraham, al momento della trasformazione.

Juventus-Roma, Abraham e Veretout litigano per il rigore: la reazione di Mourinho

Dopo il fischio di Orsato, Abraham aveva raccolto il pallone per incaricarsi della battuta del calcio di rigore, fino a che Veretout non è andato a prenderselo dalle mani del compagno. L’ex Chelsea era pronto e carico per calciare, ma il francese lo ha raggiunto sul dischetto per ricordargli chi fosse il rigorista della squadra.

Un piccolo battibecco che Mourinho (chiamato in causa dai due calciatori, alla distanza) ha liquidato con un: “Fate voi, non mi interessa. Basta che risolvete”, come raccontato dalle telecamere di DAZN.

Alla fine, Abraham ha ceduto con delusione il pallone a Veretout, che poi ha spedito dritto tra le braccia di Szczesny. Per l’ex Fiorentina si tratta del primo errore dal dischetto, con la maglia della Roma. Che sia stato fatale il litigio con il compagno di squadra?