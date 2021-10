Paura durante Newcastle-Tottenham: partita interrotta e medici in tribuna

Durante Newscatle-Tottenham un tifoso dei padroni di casa ha avuto un malore. La gara è stata interrotta per qualche minuto.

Oggi era la prima gara del Newcastle da quando è passato di proprietà al fondo arabo PIF. Il suo valore è di circa 370 miliardi di euro. I tifosi dei ‘Magpies’ hanno accolto con entusiasmo la nuova società, festeggiando per le strade della città britannica.

I bianconeri stanno giocando contro il Tottenham e stanno perdendo 1-3, dopo che erano passati in vantaggio al 2′ con la rete di Wilson. Ci sono tanti tifosi del Newscastle sugli spalti che indossano i vestiti tradizionali arabi. Al 41′ c’è stato proprio un tifoso che ha avuto un malore.

41' Play has temporarily been stopped here due to concern for a supporter in the stands.#NUFC

— Newcastle United FC (@NUFC) October 17, 2021