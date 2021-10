Serie A, pronto un altro esonero: la società ha già scelto il sostituto

Dopo la sconfitta di ieri contro lo Spezia, la Salernitana ha deciso di esonerare Castori. C’è anche l’accordo con il nuovo tecnico.

La Salernitana ieri ha perso per 3-1 uno scontro salvezza fondamentale contro lo Spezia. I campani erano passati in vantaggio nel primo tempo grazie al primo gol in maglia granata di Simy, ma poi sono letteralmente scomparsi nella seconda frazione di gara e si sono fatti rimontare dalle reti di Strelec e Kovalenko.

Nonostante i tanti infortuni, tra cui quello di Ribery, la Salernitana ha giocato una buona prima frazione di gara. Fa riflettere, certamente, la prestazione nel secondo tempo. I granata nelle prossime due gare hanno altri due sfide salvezza contro Empoli e Venezia, ma avranno, manca ormai solo l’ufficialità, un altro allenatore.

Salernitana, Colantuno sostituirà Castori sulla panchina granata

Secono quanto raccolto da Gianluca Di Marzio, giornalista di ‘Sky Sport’, la Salernitana ha raggiunto l’accordo con Colantuono. Dopo la sconfitta di ieri, i dirigenti granata non vogliono più aspettare ed hanno deciso di esonerare il tecnico della storica promozione in Serie A: Fabrizio Castori.

Colantuono ritorna su una panchina dopo tre anni e la sua ultima squadra fu proprio la Salernitana. Castori lascia la squadra granata dopo una stagione e mezza e non sarà mai dimenticato dai tifosi campani per il traguardo raggiunto della promozione in Serie A che non avveniva da ben 23 anni.