Icardi esagera: nuova brutta figura col PSG per il caso Wanda

Continua a far discutere la presunta rottura tra Icardi e Wanda Nara. L’argentino non si sta allenando con il PSG.

Icardi ha sempre fatto notizia sia per le prestazioni in campo che per il suo matrimonio con Wanda Nara, diventata successivamente anche la sua agente. In questi giorni è uscita la notizia di una rottura tra i due. A scatenare la lite sarebbe stata la presunta relazione tra l’ex giocatore dell’Inter e la modella Eugenia Suarez.

Wanda Nara ha pubblicato in mattinata una storia su Instagram che mostra la sua mano senza anello, con la scritta: “Mi piace di più la mia mano senza anello”. Mentre Icardi, sempre tramite una storia su Instagram, ieri sera aveva pubblicato un’immagine che lo ritraeva insieme a sua moglie a Milano.

PSG, Icardi non si è allenato neanche questa mattina

Secondo quanto riportato da ‘RMC Sport’, Icardi non è presente all’allenamento di oggi del PSG. L’attaccante aveva già saltato la seduta di allenamento del club di ieri. La squadra, dopo che ha battuto l‘Angers 2-1 venerdì scorso grazie al rigore di Mbappé all’87’, parigina sta preparando la sfida di domani sera contro il Lipsia.

Nell’allenamento di oggi sono assenti anche Sergio Ramos, che ancora deve esordire con il team francese a causa di un infortunio, e Leandro Paredes. E’ tornato in gruppo Keylor Navas e adesso si attenderanno le scelte di Pochettino sul dualismo tra Donnarumma e l’ex portiere del Real Madrid.