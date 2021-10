Icardi-Wanda, parla Pochettino: ammissione ed annuncio a sorpresa

Il caso Icardi continua ad infiammare la Parigi del calcio e non solo: anche il tecnico Pochettino esce allo scoperto sull’argentino

Tra moglie e marito, il detto è ben noto. E invece, Mauro Icardi e la sua Wanda Nara tornano sulle prime pagine dei quotidiani francesi (e non solo) per la propria vita privata. L’attaccante argentino è nell’occhio del ciclone, tra rumors incontrollati e stories Instagram della propria consorte, al sapore d’arsenico.

Un caso e una situazione che rischia di compromettere la stessa carriera francese di Mauro Icardi, seppur un avvio di stagione comunque positivo, con tre reti messe a referto. L’ex Inter, però, è solamente un gregario del reparto offensivo di Mauricio Pochettino e la sua permanenza a Parigi è tutt’altro che blindata. Soprattutto in un periodo come questo.

Wanda-Icardi, scoppia il caso: l’annuncio a sorpresa di Pochettino

Intanto, in conferenza stampa, Mauricio Pochettino ha provato a fare chiarezza su Icardi, alla vigilia della sfida di Champions League contro il Lipsia: “Mauro non si è allenato negli ultimi due giorni, ha alcuni problemi personali. Ad oggi valutiamo la sua situazione, anche se domani sarà tra i convocati. Cercheremo di analizzare bene le cose, per comprendere se potrà essere con la squadra”.

Problemi personali, dunque, per Mauro Icardi: sul giallo che sta appassionando i principali quotidiani transalpini, il tecnico del PSG sparge qualche indizio sulle condizioni del bomber argentino. E dopo aver travalicato anche i confini del rettangolo da gioco, adesso, il caso si infittisce.