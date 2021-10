“Lesione al menisco”, ora è ufficiale: l’infortunio fa tremare i fantallenatori

Uscito per infortunio nella domenica dell’ottava giornata, adesso i fantallenatori tremano: ufficiale la lesione al menisco per lui

Le lacrime, la rabbia e la frustrazione al momento dell’infortunio non avevano lasciato presagire al meglio. E infatti, è un lunedì estremamente amaro per Mandragora, il Torino e i tanti fantallenatori del nostro Paese. Il centrocampista granata, ieri, ha abbandonato la gara contro il Napoli dopo soli 8 minuti di gioco, in seguito ad un problema al ginocchio che l’ex Udinese ha avvertito subito.

Adesso, è arrivata l’ufficialità, dopo gli esami strumentali alle quali il calciatore si è sottoposto nelle ultime 24 ore: Rolando Mandragora ha rimediato una lesione al menisco interno del ginocchio e sarà costretto ad uno stop di diverse settimane. Uno stop che, in caso di necessaria operazione chirurgica, si allungherebbe ulteriormente.

Lesione al menisco per Mandragora, il comunicato ufficiale

Di qui, il comunicato ufficiale diramato dal Torino Calcio: “Gli accertamenti clinici e strumentali cui è stato sottoposto Rolando Mandragora, uscito ieri anzitempo nella partita contro il Napoli, hanno evidenziato una lesione del menisco interno del ginocchio destro che verrà sottoposta a valutazione chirurgica nei prossimi giorni”.

Una brutta notizia per Juric e per il suo Torino, costretti a perdere un altro tassello importante della propria rosa. Dopo l’infortunio ad inizio stagione di Belotti, l’ex tecnico del Verona è costretto a fare i conti con la cattiva sorte, nella speranza che la lesione di Mandragora rientri senza il bisogno di un nuovo intervento chirurgico.