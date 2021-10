“Dybala vuole tornare subito”: la novità in controtendenza sull’argentino

Novità importante sulla situazione di Paulo Dybala. Il giocatore argentino, fermo ai box, è pronto a tornare in campo.

La Juventus aspetta il ritorno del suo campione. Lo scorso anno Paulo Dybala ha vissuto una stagione sfortunata, fatta di infortuni e tanti mesi passati a guardare il campo da lontano. Negli ultimi giorni è riemerso proprio lo spetto della scorsa annata dalla quale, però, l’argentino vuole distaccarsi definitivamente. Anche il ritorno di Allegri, in questo senso, rappresenta uno stimolo importante per l’attaccante bianconero, che gode della stima profonda dello stesso allenatore.

L’infortuno muscolare patito contro la Sampdoria, però, tiene Dybala ancora ai box. I tifosi attendo per capire quando la ‘Joya’ potrà nuovamente essere protagonista con la Vecchia Signora, e proprio in queste ore sono arrivate delle novità in tal senso.

Dybala, si avvicina il rientro: le ultime sull’argentino

Di fatto, secondo quanto riportato da calciomercato.it, Dybala avrebbe ormai recuperato dall’infortunio patito contro i blucerchiati. L’argentino, però, è rimasto fuori anche in occasione dell’ultima partita contro la Roma semplicemente per una questione di prudenza da parte della società e dello staff tecnico, che evidentemente vogliono evitare ricadute.

Il giocatore, dal canto suo, ha una voglia spasmodica di poter nuovamente tornare in campo, e la speranza e che Allegri possa riaverlo in campo preso. Entro fine mese – si legge – dovrebbero essere novità considerevoli anche per quanto riguarda il rinnovo di contratto, che alla fine dovrebbe trovare la firma della parti. Festeggiare la permanenza in bianconero sul campo, dunque, è il grande obiettivo di Dybala.