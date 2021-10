“Stavolta complimenti a lui”: Adani fa ‘pace’ con Allegri

Il battibecco tra Lele Adani e Massimiliano Allegri è giunto al capolinea? Il commentatore sportivo gli fa i complimenti alla BoboTV.

Ha fatto discutere, e non poco, il ‘conflitto’ tra Massimiliano Allegri e Lele Adani che va avanti da diverso tempo. L’ex commentatore di Sky Sport, oggi trasferitosi alla RAI, è ospite fisso della BoboTv di Christian Vieri insieme a Nicola Ventola ed Antonio Cassano. E’ proprio durante il programma in onda sulla piattaforma di streaming ‘Twitch’ che l’ex calciatore è tornato a parlare dell’allenatore della Juventus.

Adani fa i complimenti ad Allegri

In diretta streaming, Lele Adani ha rilasciato alcune dichiarazioni, commentano il successo dei bianconeri contro la Roma di José Mourinho. Ecco quanto dichiarato: “Faccio i complimenti a Massimiliano Allegri”.

Poi prosegue: “La sincerità viene sempre prima della furbizia – ha dichiarato -. E’ un grande allenatore. La pensa in un certo modo, ma chi lo appoggia senza capire niente di calcio deve capire che quando lui parla bene io sono il primo a fargli i complimenti. Ieri ha detto che la Roma avrebbe meritato almeno il pareggio. Questo non gli toglie nulla. Non era facile avere una lucidità così, devo dirgli ‘bravo'”.