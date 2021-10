Milan, cambiano ancora le gerarchie: la decisione di Pioli su Kessie

La scelta di Pioli su Kessie potrebbe cambiare nuovamente in vista del proseguimento della stagione. Il gol su calcio di rigore del centrocampista ivoriano contro il Verona è il messaggio della rinascita

Punto interrogativo sul rinnovo contrattuale di Kessie, ma attenzione al nuovo possibile scenario in vista del proseguimento della stagione. Pioli potrebbe decidere di puntare forte sull’ivoriano a prescindere dalla situazione in bilico con il nuovo matrimonio in rossonero. Il gol su calcio di rigore messo a segno contro il Verona potrebbe aprire nuovi scenari nel corso della stagione.

Kessie si giocherà una maglia da titolare con Bennacer e Tonali, ma la sensazione è che il tecnico rossonero voglia puntare sull’ex Atalanta a prescindere da tutto. Kessie, come noto, salterà la sfida di Champions League contro il Porto dopo l’espulsione rimediata nel match contro l’Atletico Madrid (doppia ammonizione discutibile).

LEGGI ANCHE >>> Ansia Zaniolo, subito gli esami dopo l’infortunio: i dettagli

Kessie ha riconquistato Pioli: il ballottaggio con Bennacer e Tonali

Kessie proverà a ricucire il suo rapporto con ambiente e tifosi, ma la sensazione è che Pioli punterà forte sull’ivoriano a prescindere dalla decisione del centrocampista su un possibile rinnovo con il Milan in vista dei prossimi mesi. Kessie potrebbe assicurare carisma, grinta e qualità anche dagli undici metri, aspetti ai quali Pioli non rinuncerà.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Non è escluso che le prossime settimane possano rivelarsi decisive anche dal punto di vista del rinnovo contrattuale. In caso di definitiva fumata bianca, Kessie avrà modo di riconquistare anche il feeling totale con i suoi tifosi.