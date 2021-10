“E’ il miglior calciatore della Serie A”, la scelta spiazzante di Condò

Paolo Condò commenta su Repubblica la giornata di Serie A ed elegge il miglior calciatore del campionato: la scelta spiazza

Il campionato vede Napoli e Milan in fuga in testa alla classifica. Spalletti si gode la vetta, mentre Pioli continua la sua marcia trionfale nonostante i molteplici infortuni. Due squadre diverse quella azzurra e quella rossonera, ma capaci al momento di staccare tutta la concorrenza. Arriveranno altri banchi di prova, ma intanto il campo ha detto che sono loro a contendersi lo scudetto, in attesa di capire se l’Inter di Inzaghi troverà la quadra e se la Juventus di Allegri riuscirà a mantenere questo passo. Intanto una certezza sembra esserci, almeno per il Napoli: Victor Osimhen. Il nigeriano anche ieri è riuscito a caricarsi la squadra sulle spalle ed è stato il suo gol a garantire i tre punti a Spalletti. Il bomber azzurro, alla quinta rete in campionato, è esaltato sui quotidiani di oggi e qualcuno azzarda anche riferimenti illustri.

Sconcerti: “Osimhen come Maradona e van Basten”

Mario Sconcerti dalle pagine del ‘Corriere della Sera’ definisce Osimhen “un giocatore devastante” aggiungendo che “non si vedeva dai tempi di Maradona, van Basten o Batistuta“. Nessun paragone tra il nigeriano e i tre campioni del passato ma un riferimento alla “loro importanza in campo. Osimhen va oltre la gara, decide lui”. Tanto che Sconcerti ritiene che il bomber azzurro “vale dieci punti da solo”.

Un ragionamento condiviso anche da Condò che su ‘Repubblica’ si sbilancia: “Osimhen in questo momento è il miglior giocatore del campionato”.