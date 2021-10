Milan, preoccupa la situazione infortuni: le ultimissime su Rebic

Continua a preoccupare la situazione infortuni in casa Milan. Dopo le recenti positività di Theo Hernandez e Diaz, Pioli dovrà fare a meno anche di Rebic, fermatosi per infortunio nell’ultima sfida di campionato contro il Verona

Suona l’allarme dall’infermeria rossonera per quel che riguarda il capitolo infortunio. Pioli, dopo i recenti forfait di Theo Hernandez e Diaz, dovrà fare a meno anche di Rebic, uscito anzitempo dalla sfida di campionato contro il Verona per un nuovo acciacco fisico. L’attaccante croato, dopo i problemi di inizio campionato, potrebbe stare fuori per circa 7-10 giorni. Out anche Messias: per il brasiliano circa un mese di stop.

Difficile la presenze di Rebic in occasione del match di Champions League contro il Porto in programma martedì sera. Pioli potrà contare sul recupero di Ibrahimovic, già sceso in campo contro il Verona e pronto a ritornare titolare al centro dell’attacco rossonero già dal match di Champions contro i portoghesi.

Infortuni Milan, Ibrahimovic titolare contro il Porto: non ci sarà Rebic

Salvo clamorosi colpi di scena, Rebic non farà parte della sfida di Champions League contro il Porto, ma proverà a stringere i denti in occasione della 9^ giornata contro il Bologna. Da valutare anche i recupero di Theo Hernandez e Diaz. Poche sorprese contro il Porto: sulla destra ci sarà spazio per Kalulu, mentre al posto di Diaz agirà Krunic in posizione di trequartista. Ibrahimovic confermato al centro dell’attacco, sulla sinistra spazio per Leao. Ecco la probabile formazione del Milan contro il Porto:

PORTO (4-2-3-1): Diogo Costa; João Mário, Pepe, Marcano, Wendell; Uribe, Sergio Oliveira; Otavio, Toni Martínez, Luís Díaz; Taremi. All: Conceicao

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Tomori, Calabria: Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Krunic, Leao; Ibrahimovic/Giroud. All.: Pioli