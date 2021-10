“Juventus? No, sono loro i migliori”: frecciata di Adani ai bianconeri

Lele Adani e la nuova frecciata alla Juventus di Allegri? Alla BoboTV: “Ecco qual è la miglior squadra della nostra Serie A”

Seppur senza una corazzata all’orizzonte, la nostra Serie A non è mai stata così aperta negli ultimi anni. Sette squadre per quattro posti e, chissà, anche per lo Scudetto: in questo avvio di campionato, soltanto il Napoli di Spalletti è riuscito a fare piazza pulita, anche se Milan e Inter seguono subito a ruota. Avvio di campionato che la crew della BoboTv ha analizzato nel corso del suo ultimo live-show, con Lele Adani che non si è nascosto nel sentenziare sulla sua ‘prediletta’ di questa stagione.

Niente Juventus, Adani: “Sono loro la miglior squadra della Serie A”

“Dopo averne vinte otto di fila, il Napoli si è dimostrata la squadra più forte del campionato. Come prodotto, sia chiaro, non come rosa”, così Lele Adani analizza in diretta alla ‘BoboTv’, assestando un’altra frecciata alla Juventus di Allegri. “La Roma di Garcia mise a segno dieci vittorie consecutive nella stagione 2013-2014 e arrivò comunque a 17 punti dai bianconeri. Quella però era una squadra diversa, quest’anno non c’è nessuno che arriva a tale livello”.

E ancora sulla vittoria del Napoli contro il Torino, Adani continua: “Spalletti temeva molto la gara con i granata, sono una squadra che sa aggredire e giocare con intensità. Puoi anche avere qualche effettivo meno brillante, ma se quello che produci è. comunque sufficiente per vincere, allora meriti la vittoria. E se non sei focalizzato sull’obiettivo, certe partite non le porti a casa”.