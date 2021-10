“È stallo!”, svelate le carte sul prossimo colpo dell’Inter

“Situazione in fase di stallo”: si scoprono le carte per l’obiettivo di mercato dell’Inter, problemi in vista per i nerazzurri?

Il calciomercato non dorme mai, soprattutto in tempi di emergenza pandemica, dove bisogna sempre far attenzione alle occasioni che si possono presentare in giro per l’Europa. L’Inter lo sa bene e per questo si guarda intorno con grande scrupolo. Nel mirino dei nerazzurri, sono diversi i profili osservati da Marotta e Ausilio, ma su tutti sembra esserci quello di André Onana.

Il portiere camerunense è tra i preferiti dell’Inter per raccogliere l’eredità (dalla prossima stagione) dell’esperto Samir Handanovic. E il prossimo 3 novembre rientrerà dalla lunga squalifica che lo ha tenuto a lungo fuori dal rettangolo di gioco. Il classe 1995, però, ha ancora il suo folto pubblico di ammiratori e il contratto con l’Ajax in scadenza nel 2022 fa gola a molti club.

“È in fase di stallo”, Inter-Onana: c’è la rivelazione di ten Hag

A fare chiarezza sul futuro di André Onana, il tecnico dei lancieri, Erik ten Hag, ha parlato così in conferenza stampa: “Ad oggi è difficile dire cosa accadrà, è in una fase di stallo. Il ragazzo è presente nella nostra lista per la Champions League e non è un caso che sia lì”.

Parole che suonano quasi come un monito, anche se i rumors su un precontratto già firmato tra Onana e l’Inter si fanno sempre più insistenti. E in attesa di comprenderne di più, l’ambiente nerazzurro resta alla finestra.