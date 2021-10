L’accordo miliardario che può far decollare il mercato della Juventus

La Juventus di Massimiliano Allegri potrebbe fiondarsi su un attaccante sacrificabile del Barcellona: il rinnovo di Ansu Fati ‘spinge via’ Aguero.

Il calciomercato della Juventus potrebbe intrecciarsi con quello del Barcellona. Il club di Andrea Agnelli potrebbe approfittare della situazione economica dei blaugrana ed accaparrarsi uno degli attaccanti più gettonati delle ultime sessioni di mercato. Al fine di rinforzare la rosa in vista della prossima stagione che, per forza di cose, dovrà essere quella del rilancio, i bianconeri seguono Ansu Fati, giovane stella del Barcellona. Il calciatore, in scadenza contrattuale a giugno, avrebbe raggiunto l’intesa con gli spagnoli. A riferirlo è ‘Sport’ che, però, avvicina un altro calciatore ai piemontesi.

Calciomercato Juventus, Aguero si avvicina ai bianconeri

Il calciatore potrebbe rinnovare fino a giugno 2027. Il talento, gestito da Jorge Mendes, potrebbe avere una clausola rescissoria da addirittura un miliardo di euro, con un ingaggio da 10 milioni di euro netti a stagione.

Condizioni economiche che potrebbero costringere il Barcellona a mettere in atto diversi tagli alle spese. Uno dei sacrificati potrebbe essere Aguero. L’attaccante argentino, infortunatosi ad inizio stagione, è valutato attorno ai 20 milioni di euro. In vista del difficile riscatto di Alvaro Morata dall’Atletico Madrid, la Juventus potrebbe fiondarsi a questo punto sull’argentino.