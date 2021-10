Sta per iniziare Inter-Sheriff Tiraspol, match del terzo turno della fase a gironi di Champions League. Arbitra il match l’olandese Makkelie.

Tutto pronto per il fischio di inizio di Inter-Sheriff Tiraspol, match del terzo turno della fase a gironi di Champions League 2021/2022. Il club nerazzurro di Simone Inzaghi è alla ricerca del riscatto dopo la sconfitta contro la Lazio di Maurizio Sarri in Serie A 2021/2022. Fino a questo momento, in Champions i nerazzurri non hanno ancora trovato la vittoria. I milanesi sono usciti sconfitti contro il Real Madrid ed hanno pareggiato contro lo Shakhtar Donetsk. Lo Sheriff, invece, hanno sorpreso tutti vincendo contro la formazione di Roberto De Zerbi ed al Santiago Bernabeu di Madrid contro il Real. A dirigere il match sarà il signor Makkelie.

Tutte le news sulla SERIE A e non solo: CLICCA QUI!

Inter-Sheriff, le formazioni ufficiali

Inter (3-5-2) – Handanovic; Skriniar, De Vrij; Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Vidal, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez.

LEGGI ANCHE >>> Inter, Inzaghi spiazza tutti: sorpresa nell’undici ufficiale contro lo Sheriff

Sheriff Tiraspol (4-3-3) – Celeadnic, Fernando Costanza, Dulanto, Arboleda, Cristiano; Thill, Kolovos, Addo; Traore, Bruno, Castaneda.